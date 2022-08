Météo Samedi : les plus hauts sommets restent au soleil toute la journée mais attention aux rafales

Publié le Samedi 20 Août 2022

Peu de changement par rapport à la veille : les nuages sont nombreux sur les régions de l'Est ce matin, approximativement entre Sainte-Marie et Saint-Philippe en passant par Salazie, la Plaine des Palmistes avec par moment quelques débordements jusqu'à la Grande Chaloupe. Côté pluies, seules quelques gouttes sont attendues ici ou là principalement sur les pentes, mais rien de très significatif.



Plus à l'Ouest, dans Cilaos et Mafate c'est du beau temps. Au fil de la matinée quelques éclaircies tentent de reprendre la main le long du littoral Est.



L'après-midi, les éclaircies résistent dans les Cirques, il fait de nouveau très beau dans l'Est.



Sur l'Ouest les nuages qui se sont développés à mi-pente finissent par déborder en direction du bord de mer mais le temps reste sec.



Les plus hauts sommets restent au soleil toute la journée mais attention aux rafales de vent sur les crêtes et sommets exposés où le vent de Nord-Est peut souffler jusqu'à 60 à 70 km/h environ au Maïdo ou au Volcan. Il est plus modeste de Saint-Denis à la Possession ou sur le Sud Sauvage voisin de 60 km/h.



La mer est agitée. Houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50 dans l'Ouest et houle d'alizés entre 1 mètre 50 à 2 mètres dans l'Est.



Les températures restent supérieures aux normales notamment dans les hauts avec 20 à 22 degrés vers 2000 mètres et dans les Cirques, 16 degrés au Piton des Neiges.