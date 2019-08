A la Une ... Samedi doux et ensoleillé , le temps change un peu Dimanche

2019 AOUT 09 12h50



Bonjour toutes et tous!



Photo satellite: 13h15: des nuages assez peu actifs situés actuellement au Sud-Est de MADA remontent lentement vers la REUNION.



Samedi est une journée ensoleillée et douce pour la saison.

Dans la nuit de Samedi à Dimanche et Dimanche matin des averses souvent de faible intensité touchent la moitié Sud de l'île avec le passage d'une limite frontale.





TENDANCES POUR CE WEEKEND A LA REUNION:



1: nuit du Vendredi 09 au Samedi 10 : le ciel réunionnais est en grande majorité étoilé.

Les quelques passages nuageux sur les régions Est sont inactifs.



Les températures minimales peuvent descendre en dessous de la barre des 5° à Cilaos, au Maïdo, ou encore à Bourg Murât et au volcan.



Sur le littoral elles sont comprises entre 16 et 21°.





2: Samedi 10 Août: le vent de Sud-est charrie quelques entrées maritimes qui peuvent mouiller le matin la région de Saint Philippe/Sainte Rose, les flancs du volcan ou encore le Sud Sauvage.

Par la suite le soleil se fait une belle part un peu moins peut-être sur la côte entre Saint Philippe et Sainte Rose.



Le reste de l'île jouit d'un franc soleil d'hiver austral qui fait rapidement réagir le thermomètre.



L'évolution diurne est limitée et les sommets de l'île dominent la fine couche nuageuse. Le soleil garde la main.



Les précipitations sont rares.



Le vent souffle en rafales modérées de Sainte Rose à Gillot et sur le Sud-Ouest. En journée il se fraie un chemin jusqu'aux plages au sud de Boucan mais n'est pas suffisamment vigoureux pour gâcher le farniente.



La haute mer devient progressivement houleuse avec l'arrivée de vagues comprises entre 2m et 2m50 en soirée et dans la nuit de Samedi à Dimanche.

Température du lagon: entre 24 et 25°.



2: Dimanche 11 Août: au cours de la nuit de Samedi à Dimanche des nuages assez peu actifs remontent par le Sud-Ouest et finissent par toucher la Réunion.

Le risque pluvieux sous forme d'averses faibles à localement modérées touche principalement le littoral Sud et Sud-Ouest.



Bloqués par le relief ils ont tendance à se concentrer sur les pentes du Sud Sauvage, les versants du volcan et dans la région de Saint Philippe/Sainte Rose là où le risque pluvieux en journée est le plus important.



Le vent se renforce sur le Sud et le Nord de l'île. Les rafales peuvent dépasser 60km/h.



La douceur persiste sur la moitié Nord-Ouest alors que le vent et l'humidité relative modifient le ressenti sur le Sud et l'Est par rapport à Samedi.



La haute mer est houleuse et et forte au déferlement sur les côtes Ouest et Sud.





Sur ce je vous souhaite une excellente fin de semaine.



Cheers,

PATRICK HOAREAU





