A la Une ... Samedi: averses, soleil, vent soutenu, houle, le menu servi par l'anticyclone

Zonage classique avec un alizé plutôt soutenu qui atteint son maximum dans la région de Pierrefonds. Prévisions pour le samedi 11 Avril

➡️ En début de matinée: les alizés soutenus charrient des wagons nuageux qui affectent la moitié Est avec des débordements sur le Nord. Des averses sont au programme.

L'Ouest abrité est privilégié profitant d'un large soleil et d'un vent faible. Sur le Sud les éclaircies sont majoritaires mais le temps est venteux.

En cours de matinée des averses sont observées dans les régions du volcan et des Plaines.



➡️ L'après-midi les éclaircies dominent du Sud sauvage à Boucan en passant par l'Étang Salé et la Saline, et sur le Nord entre Sainte Suzanne et Saint Denis. Les sommets toisent les nuages.

Quelques farines ou ondées sont possibles vers Saint Gilles les hauts ou Bois de Nèfles. Le temps reste humide au volcan.



Au cours de la nuit prochaine les régions de la moitié Est sont à nouveau exposées aux entrées maritimes.



🎏 Le vent vient de l'Est et souffle avec constance. Les littoraux Sud et Nord sont parfaitement exposés. Les rafales peuvent localement dépasser 60km/h comme à Pierrefonds. Quelques rafales sont également notées à la Plaine des Cafres.



🌊 La houle de Sud-Ouest atteint 2m de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre. Sur le Sud sauvage elle est croisée avec la houle d'alizé. Cette houle d'alizé est présente sur les côtes Est et Nord-Est.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h28 le 12 -- Coucher du soleil : 18h09 le 11



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Joseph 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 27 Mare à Vieille Place 26

Températures sous abri de la nuit rapportées par les stations de Météo France: entre 8° et 9° au Maïdo et à Bellecombe et 11° à Bourg Murât. Des températures encore douces sur la côte. Mon Facebook

Les pluies de la fin de la nuit. Stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface ce matin: l'assez fort anticyclone loin au Sud des Mascareignes dirige un alizé modéré à soutenu sur nos îles.

