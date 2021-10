Ce samedi 9 octobre, retrouvez le Marché Péï au Jardin de l’État à Saint-Denis !

Rendez-vous de 7h à 13h.



Venez profiter des produits de qualité de nos agriculteurs : ail et oignons péi, produits bio, fruits et légumes de saison, rôtisserie poulets péi et pommes de terre péi, salade palmistes, tomates anciennes, potées fleuries, produits transformés, miel, jus de canne...



Venez samedi 9 octobre au Jardin de l’État !

Port du masque obligatoire

Le Département soutient la Production Péï !