Revue de presse Samedi 7 juillet 2012 Le Quotidien raconte l'exploit réalisé par "les jumeaux Ah-Thiane". Tous deux ont été reçus au baccalauréat "au-delà de 20/20". Ils reçoivent "les félicitations du jury". Des félicitations partagées avec Valentin Garino qui a lui aussi obtenu 20/20 en terminale S à Saint-Charles.



Le Journal de l'Ile met en avant les surdoués du bac 2012 : "Ils sont neuf à obtenir la maximale" soit un 20/20 bien mérité pour "les stars du bac 2012", le titre choisi par la rédaction.

Faits-divers



"La Saline les Bains : un piéton tué, un chauffard en fuite" titre le Quotidien. Un piéton a été renversé et laissé pour mort hier soir sur l'ancienne RN1 au niveau du centre Jacques Tessier à la Saline-les-Bains. Il est 19h30 lorsqu'un impact très bruyant est perçu par quelqu'un qui attendait le bus posté à l'arrêt de car de la RN1A. Ce témoin se dirige quelques mètres plus loin. La visibilité est mauvaise, la route n'étant pas éclairée. Le corps du piéton est retrouvé inanimé sur la chaussée. L'intervention des pompiers et du SMUR n'y fera rien, le décès est constaté. Depuis hier soir, les gendarmes de l'investigation criminelle travaillent à retrouver des indices laissés par le véhicule du chauffard en délit de fuite. Le piéton tué était âgé de 27 ans et résidait à la Saline-les-Bains.



"A Saint-Pierre, un employé du garage Delta grièvement brûlé" relate le Quotidien. L'accident s'est déroulé dans la zone industrielle n° 2 de Saint-Pierre et serait dû à une mauvaise manipulation de produits inflammables et toxiques. Alors que deux mécaniciens étaient en train de transvaser des liquides inflammables, ils auraient placé le fût trop près d'un point chaud, ce qui a provoqué l'émanation de vapeurs toxiques. Un retour de flammes a ensuite frappé l'un des deux mécaniciens. Des deux professionnels, l'un s'en sort sans gravité, le second, âgé de 31 ans, a été très grièvement brûlé, à "80% du corps" explique le Jir.



Economie



Le Jir évoque le contenu de l'assemblée générale d'Air Austral qui a eu lieu hier. "Air Austral recapitalisée dans la douleur". La réduction de capital de près de 29 millions d’euros à 1 280 460 euros ramenant la valeur nominale des 64 023 actions de 450 à 20 euros a été validée. "Même si la résolution a été adoptée à 85 %, l’assemblée générale a été loin d’être un fleuve tranquille. L’augmentation de capital à hauteur de 70 millions d'euros dont 63,5 sont déjà réunis avec la participation de la Sematra, donne à la compagnie une plus grande visibilité même si elle est loin d’être sortie des turbulences financières". Plus d'éléments à lire dans votre Journal de l'Ile.



Chariot-type : Carrefour détrône Leclerc titre le Quotidien. La préfecture a présenté hier son 25e relevé des prix, réalisé du 18 au 22 juin dernier dans les rayons de 15 grandes surfaces. Bonne nouvelle pour les consommateurs réunionnais, les prix sont globalement en baisse. En mai, le chariot-type, composé des 40 produits les plus consommés sur l’île, s’élevait à 114,11 euros. Il s’établit désormais à 108,12 euros (-5,24%).



Société



"vacancespei, le site qui va vous faire aimer les vacances à la Réunion" titre le Jir. Les Réunionnais qui veulent bénéficier des meilleurs prix pour leur week-end ou vacances sur l'île pourront désormais consulter le site de vente en ligne Vacances péi . Les différentes possibilités d'hébergement et d'activités y sont référencées. Jusqu'à aujourd'hui, les offres touristiques étaient présentes uniquement sur des sites à l'extérieur et le Réunionnais qui souhaitait organiser son séjour n'avait pas de site de référence. C'est désormais chose faite grâce à Sébastien Cassou qui a, avec ses partenaires, créé le site internet vancancespei.re. . Lu 1093 fois





