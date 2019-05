Samedi 25 mai 2019 : Eco-Rando entre Grande Anse et les Pitons de Petite Île

la signature de la charte de l’Eco-sportif par les participants en amont de la marche

l’encadrement des opérations de tri des déchets ramassés pendant la randonnée

la remise de sacs de précollecte aux participants

Encadrée par des accompagnateurs en Montagne, cette demi-journée vous fera explorer La Réunion à travers un nouveau regard.A travers un mix entre randonnée et écologie, l’éco-rando vous permettra de découvrir des paysages fabuleux, de bénéficier de nombreux bienfaits sur votre santé (développement musculaire, diminution du stress, …) mais aussi de préserver l’île.La CIVIS mettra à disposition deux bus pour acheminer les participants.Elle organisera également une sensibilisation à la prévention, au tri et à la gestion des déchets par le biais de :La collecte des déchets sera réalisée conjointement entre les services de la CIVIS et de la commune de Petite-Île.Venez nombreux partager ce moment de convivialité !