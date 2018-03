Samedi 20 Décembre 2008

En ce jour du 160ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, c'est la visite de Rama Yade, secrétaire d'état aux Affaires étrangères et aux Droits de l'Homme, qui monopolise la Une du Quotidien et du Journal de l'Ile . La ministre fait un passage éclair dans l'île afin, notamment, d'inaugurer la Place des Droits de l'Homme cet après-midi au Tampon.



FAITS-DIVERS



A Sainte-Rose, dans le quartier du Marocain, l'ambiance n'est pas au beau fixe signale le JIR . "Un chemin d'accès, des coups de fusil et un million d'euros" . En effet, gendarmes et mairie ont dû intervenir hier matin pour ramener au calme deux familles en conflit depuis des années. L'objet de leur différent : un droit de passage. L'un des parties doit près d'un million d'euros à l'autre.



"Ils se font passer pour des gendarmes pour vendre de la pub" , titre également le journal. Ces derniers temps, de nombreux chefs d'entreprise ont reçu des appels de faux gendarmes. Ces derniers souhaitaient vendre des encarts publicitaires au profit des orphelins de la gendarmerie. Une plainte a été déposée.



"Un surfeur grièvement blessé par le Zodiac des MNS" indique le Quotidien . Un surfeur de 34 ans a été touché au dos par l'hélice de l'embarcation des maîtres nageurs, hier, à l'Etang-Salé-Les-Bains... et ce lors d'un exercice de sauvetage.



SOCIETE



L'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis a été confirmé jeudi par la Cour de Cassation: dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Saint-Philippe, Hugues Salvan est condamné à un an de prison avec sursis et un an de privation de ses droits civiques. "Hugues Salvan inéligible" , indique le Quotidien .



"J-2 avant l'ouverture du pont de la Rivière-Des-Pluies" rappelle le JIR d'aujourd'hui. L'ouvrage d'art sera inauguré lundi matin pour une ouverture à la circulation prévue en fin de matinée.



SAINT-PIERRE



Le Quotidien évoque "les 53 licenciements annulés" hier par le conseil d'administration du GHSR. Le journal d'indiquer également que la réintégration des agents passe par une décision de la commission paritaire lundi.



INSOLITE



" Sacs Carla introuvables" , même sur E-bay, indique le Quotidien . "L'interdiction de diffuser directement ou indirectement le sac litigieux a été ordonné par le juge des référés" . L'objet est désormais collector.



L'EVENEMENT



Chaque année, les festivités du 20 décembre prennent de plus en plus d'ampleur explique le JIR . La programmation fourmille de manifestations en tous genres. Aux quatre coins de l'île, il y a certainement une ambiance prévue près de chez vous. Ouvrez l'œil et les oreilles...