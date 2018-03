Revue de presse Samedi 18 mai 2013 A la Une du Quotidien, "Conflit dans l'impasse". Pour le journal, "les négociations dans le conflit de la Sermat sont rompues. Hier, au terme d'une énième réuion, les entreprises de manutention ont présenté un plan social concernant une vingtaine d'emplois et l'externalisation des chariot-cavaliers. Les syndicalistes s'en remettent à une mobilisation de grande ampleur qui débute cet après-midi au port". A lire en page 8.



"Ces animaux qui n'ont pas de prix", titre le JIR. "A l'occasion du salon Zanimos, rencontre avec des collectionneurs réunionnais qui ne lésinent pas sur les moyens". A lire en pages 12 à 14.

Faits divers



"Jacques Virin mis en examen pour abus de biens sociaux", titre le JIR. "L'ancien PDG de la coopérative des dockers a hier été mis en examen pour abus de bien sociaux, blanchiment et recel, après plusieurs heures passées en garde à vue. Jacques Virin, 68 ans, aurait détourné deux millions d'euros des comptes de la coopérative entre 2008 et 2011, date de son éviction. Il a été placé sous contrôle judiciaire".



'Le chauffeur de bus jugé hier", titre Le Quotidien. "Le procès du chauffeur de bus responsable de la mort de la jeune Sarah en décembre 2011 à Saint-André a eu lieu hier matin. Le parquet a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis et l'annulation de son permis de conduire. Le jugement sera rendu le 7 juin".



Autre information du Quotidien : "Six Mauriciens interpellés, leur patron poursuivi". "Six ouvriers mauriciens qui rénovaient un commerce sans autorisation de travail ont été interpellés jeudi à Saint-Denis. Leur patron français est convoqué devant le tribunal correctionnel pour travail illégal". A lire en page 7.



Politique



"Didier Robert y vient progressivement", titre le JIR. "La crise du secteur touristique devrait finalement amener la Région à recourir aux emplois d'avenir. Essentiellement dans le secteur marchand. Une possibilité rappelée par François Hollande, jeudi. Didier Robert s'est dit prêt à en cofinancer un millier. Une bouffée d'air aussi pour les socialistes péi".



Société



"L'arrêté de Thierry Robert attaqué", titre le Quotidien. "Trois associations écologistes métropolitaines ont déposé hier un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de Thierry Robert, maire de Saint-Leu, autorisant la pêche aux requins".



"Les directeurs d'écoles : "L'union fait la force"", titre le JIR. "L'ADER, l'Association des directeurs d'écoles de la Réunion renaît de ses cendres. Ces derniers ont décidé de s'unir pour être plus forts face à leur direction. Leur revendication principale : consacrer plus de temps à la pédagogie et moins à la paperasserie".



"Un "refuge" à Saint-Denis pour jeunes homosexuels", titre le Quotidien. "A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la mairie de Saint-Denis s'est engagée à doter avant trois mois d'un local l'association "le Refuge" qui accueille de jeunes homosexuels à la rue".



Culture



"Baba devant Hiroaki Umeda !", titre le JIR. "Sans être "addict" aux musiques électroniques, on ne pouvait manquer le show d'ouverture des Electropicales sur la scène du théâtre départemental, sachant qu'à chaque fois, le résultat s'avère un régal visuel et sensoriel". A lire page 18.

Lu 1107 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018