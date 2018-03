Samedi 14 septembre 2013

Faits divers



"Mort suspecte d'une des bêtes de la meute", titre Le Quotidien. "L'un des chiens qui a attaqué, mercredi matin, une jeune fille est décédé subitement à la fourrière. L'adolescente a été engagée en urgence dans un protocole de vaccination contre la rage, en attendant le résultat des analyses pratiquées sur la bête".



"Violences sur un voisin : six mois de prison avec sursis requis contre Me Creissen", titre le JIR en page 6. "Le procureur Philippe Muller a requis, hier, six mois de prison avec sursis contre l'avocat Philippe Creissen, poursuivi pour avoir tiré sur son voisin avec une carabine à plombs en septembre 2008 à Bras des Chevrettes, après un litige sur la propriété d'un chemin. Me Creissen s'est défendu en démontrant qu'il était en état de légitime défense et que son voisin le menaçait avec un galet. Décision le 22 novembre".



Economie



"La CCI de Mayotte dit "Ewa" à la filiale d'Air Austral", titre le JIR. "Réunie en assemblée plénière hier matin, la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte a voté l'unanimité sa participation au capital d'Ewa Air, la filiale mahoraise d'Air Austral. Sur place, Marie Joseph Malé, PDG de la compagnie réunionnaise, a signé un protocole d'investissement avec les deux autres actionnaires la CCI de Mayotte et Ylag Invest. Ewa Air est désormais assurée financièrement de prendre son envol en novembre prochain".



"Un cadre pour l'économie sociale", titre Le Quotidien. "Un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire sera examiné en novembre au Sénat et ensuite à l'Assemblée. Le texte précise les contours d'un secteur très vaste et lui donne un cadre juridique plus strict en même temps qu'il lui ouvre de nouvelles perspectives en terme de création d'emplois"



Société



"Réserve marine : l'exemple de Saint-Martin", titre le JIR. "Les responsables de la réserve marine de Saint-Martin (Antilles) sont actuellement en mission sur l'île. L'occasion de comparer leur gestion avec celle de la réserve marine de la Réunion. Les ressemblances sont frappantes et Saint-Martin apparaît clairement comme un exemple de réussite". A lire en page 18.



Le portrait de la semaine du Quotidien est consacré à Peyo Hiriart, "l'homme de la cantxa". "Aussi étonnant que cela puisse paraître, la pelote basque est devenue au fil du temps une spécialité réunionnaise. C'est en revanche un pur produit d'Euskadi, Peyo Hiriart, qui dirige désormais la structure d'élite nationale basée au Chaudron. Dernier challenge en date d'un homme qui ne recule jamais". A lire en page 19.