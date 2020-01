Samedi 10h15 Météo live: mauvais temps au large à l'Ouest de la Réunion, déjà 33° à la Saline à 9h

➡️ Les différentes données, animation satellite en haute résolution et radars, montrent que la Réunion se trouve en bordure Est d'une zone d'instabilité active associée à une dépression extra-tropicale qui évolue au Sud de Madagascar.➡️ Le ciel est nuageux sur l'île avec des éclaircies intermittentes.➡️ Les averses de l'après-midi seront probablement plus concentrées sur les hauteurs du Sud et de l'Ouest.Quelques débordements isolés sur le littoral de ces régions seront possibles. Le risque de fortes précipitations est faible.➡️ Comme la carte jointe l'indique il fait chaud avec déjà 33.1° Celsius relevés à la Pointe des 3 Bassins(Saline) à 9heures.Les habitants du Port et de la Possession accueillent probablement avec soulagement le vent de Nord-Est qui souffle en rafales modérées. Du vent aussi noté comme prévu vers Sainte Rose et à un degré moindre sur les Plaines et sur Saint Denis.➡️ Je vous propose de vous retrouver cet après-midi.