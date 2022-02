Saluons la fin de la guerre froide

La Russie a décidé de mettre hors d’état de nuire les infrastructures militaires de l’Ukraine qui menacent sa sécurité. Il a demandé aux gradés de déposer les armes et de rentrer chez eux. L’objectif de démilitarisation s’accompagne d’une volonté de « dénazification »du cercle de décision.La Russie a décidé de mettre hors d’état de nuire les infrastructures militaires de l’Ukraine qui menacent sa sécurité. Il a demandé aux gradés de déposer les armes et de rentrer chez eux. L’objectif de démilitarisation s’accompagne d’une volonté de « dénazification »du cercle de décision.



Où en est-on?



La première étape semble terminée après l’annonce que les infrastructures de base ont été neutralisées. La deuxième dépendra de la capacité du Président de l’Ukraine à formuler « par écrit »des garanties de sécurité pour tous. Le voudra-t-il ? Le pourra-t-il? Les accords de Minsk que les dirigeants Ukrainiens devaient appliquer, depuis 2015, sont devenus caducs. Il faut tout repenser.



Sur le tapis vert, à l’Assemblée Générale de l’ONU, 193 membres n’ont pris aucune mesure collective alors que la veille, les puissances occidentales avaient imposé à la Russie des sanctions. Les 27 pays de l’Union Européenne se concertent par internet, 5 jours après le déclenchement des évènements.



Cette prudence est le signe que devant une situation qui évolue rapidement, il est nécessaire d’avoir plus d’éléments stables pour décider. C’est surtout la démonstration que tous ceux qui criaient contre Poutine ne disposaient ni de plan d’anticipation, ni d’une ligne stratégique claire. Sur le fond, la situation renvoie beaucoup de pays à leur propre parcours de déni du droit international.



Sur le plan historique, la guerre froide vient de prendre fin par la résistance de la Russie face aux vainqueurs auto-proclamés qui avait écrit « la fin de l’histoire ». L’objectif stratégique des Américains de dépecer la Russie en 3 régions vient d’échouer. L’Otan est devenu un « machin »aussi inutile qu'en Afghanistan. Le Président Français avait dit qu’il était en état de « mort cérébrale ». C’est l’état des vainqueurs de la première manche de la guerre froide.



Le besoin de dialogue.



On arrive au stade où l’équilibre de la terreur va exiger une nouvelle gouvernance mondiale, globale et durable. Les Etats-Unis ne peuvent plus diriger le monde, à partir de leurs seuls intérêts, en dépit de toute morale. Ils ont trop de morts sur la conscience. Il est tout aussi urgent qu’ils lèvent le blocus de Cuba, reconnaissent l’Etat Palestinien ou organisent le retour du peuple Chagossiens dans son pays natal après en avoir été expulsé pour bâtir une base militaire à Diego-Garcia.



Peut-être que la proposition chinoise d’une « communauté de destin partagée » pourrait servir de base de travail. Toutes les attaques organisées depuis les Etats-Unis pour empêcher la tenue des JO ont lamentablement échoué. La stratégie Zéro Covid dans un pays de 1,4 milliard d’habitants est très instructive. Les grands défis mondiaux ont besoin de dialogue.