Salubrité publique : le TCO demande aux "gilets jaunes" un droit de passage pour les camions de collecte des déchets





Pour effectuer une collecte des ordures en porte à porte demain, il faut que nous soyons assurés que les camions de collecte pourront circuler et que les personnels pourront se rendre à leur lieu de travail et rentrer chez eux après leur service.



Au-delà, de la circulation sur les cinq communes du TCO, les camions doivent vider les déchets au Port et à la Rivière St Etienne à St Pierre.



Si les « gilets jaunes » laissent passer les camions, que ce soit sur les différentes communes et entre le Port et la Rivière St Etienne, le TCO pourrait collecter demain les ordures ménagères. Au vu de l’urgence en matière de salubrité publique chez les habitants, les professionnels, les hôpitaux, centres de soins…, nous ne pouvons nous concentrer que sur la collecte des bacs bleus et gris uniquement.



Nous sommes donc dans l’attente d’une réponse des gilets jaunes, sur les ondes des radios par exemple, quant au laisser passer des camions poubelles (bennes et cachalots ). Dès que ces garanties seront obtenues, des précisions seront fournies sur les secteurs collectés demain et samedi éventuellement.

