Politique Saluant le score de Jean-Luc Mélenchon, Yvette Duchemann appelle désormais à "faire barrage au Rassemblement National"

"Les Réunionnais ont voté 'utile' et espoir", se réjouit Yvette Duchemann, saluant "l'excellent score de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion". "Continuons à faire barrage au rassemblement national, certes le candidat Macron n’est pas celui que nous avons choisi mais c’est notre seule porte de sortie", appelle la président de SEPT. Par N.P - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 14:15

L’excellent score de Jean-Luc Mélenchon à LA REUNION nous fait écrire que les Réunionnais ont voté « utile » et espoir. Ils ont voté aussi écologie politique et si nous faisons la somme des deux écologistes Monsieur Mélenchon et Monsieur Jadot cela ne nous échappe pas que cela dépasse les 40 %. Nous avons donc bien voté, nous avons voté contre la haine et pour la sauvegarde de notre humanité, nous avons voté pour la sauvegarde des droits de la femme en France, nous avons voté pour la sauvegarde de notre biodiversité nationale et planétaire, nous avons donc voté pour le futur de nos enfants, nous avons voté pour l’amour de l’autre et la compassion.



Continuons à faire barrage au rassemblement national, certes le candidat Macron n’est pas celui que nous avons choisi mais c’est notre seule porte de sortie. Et un second mandat qu’il nous faudra surveiller comme du lait sur le feu, et qu’il faudra hélas contester ensemble quant à certaines décisions qu’il voudra mettre à exécution. L’attentisme du peuple n’est plus de mise. Notre vigilance devra être exercée constamment. SEPT (7). Solidarite Ecologiste Populaire Pou Nout Tèr exhorte les électeurs à aller voter en masse contre l’extrême droite le 24 avril. Il y va de notre sécurité, de notre sérénité. Certes le maquillage de dédiabolisation de Marine a fonctionné. Certes les gens sont exaspérés par ces années de rétention de la liberté et la baisse de plus en plus importante du pouvoir d’achat.



Mais Marine Le Pen n’a aucune solution contre cela. Le PS et le LR ont été complètement démantibulés par le phénomène Macron. Seul JL Mélenchon a pu résister et notamment chez nous et dans les autres Outre-Mer. Nous pouvons dire aujourd’hui que c’est le leader de la gauche. Il ne s’est pas auto proclamé : c’est le peuple qui l'a proclamé. Bravo, il a su redonner une ligne directrice à cette gauche qui pourtant n’a pas arrêté de le descendre pendant la campagne. Souhaitons que tous ces egos se réduisent à zéro et souhaitons qu’on puisse continuer le combat pour une véritable démocratie. TIENBO, NOU LARG PA RIEN. NOU LÉ LÀ.



Yvette DUCHEMANN

Presidente de 7