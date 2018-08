Salon international de l'agriculture de Paris 2019 : Animations stands Réunion

Chaque année, les femmes et les hommes qui composent la richesse agricole et culturelle de notre département répondent présents à l'occasion du Salon International de l'Agriculture de Paris (SIA). Un rendez-vous majeur qui garantit la promotion du savoir-faire des producteurs qui représentent chaque année l'île de La Réunion dans sa plus belle diversité.



Fidèle à cette manifestation et à son rayonnement, la délégation réunionnaise affirme ainsi sa présence à travers une variété de terroirs et de produits associés à des productions et des saveurs. Un voyage des sens qui a aussi la chance de se décliner en animations tout au long de la manifestation qui se déroulera du 23 février au 03 mars 2019 au Parc des expositions de la Porte de Versailles.



Résultat d'une synergie forte entre la Chambre d'Agriculture et le Département de La Réunion et des partenariats renforcés avec l'Île de La Réunion Tourisme, le Syndicat du Sucre de La Réunion et la Maison de l'Export, le stand institutionnel Réunion symbolise aussi notre savoir-faire à travers nos traditions et nos démonstrations.



C'est dans cette optique que la Chambre d'Agriculture et le Département lancent un appel à candidature pour la réalisation d'animations. Sont concernés : les groupes de Séga et/ou Maloya et les groupes de danseuses accompagnées d'instruments pour la réalisation de plusieurs prestations sur l'ensemble de la manifestation ainsi que des chefs-cuisiniers afin de proposer des démonstrations culinaires au quotidien avec les produits des exposants du Stand Réunion.



Pour toute demande d'informations, veuillez contacter le service Agritourisme de la Chambre d'Agriculture au 02.62.94.25.94 .



Les candidatures sont à adresser avant le 30 octobre à la Chambre d'Agriculture et à l'Île de La Réunion Tourisme sur les mails suivants : j.francois.begue@reunion.chambagri.fr et partenariat@reunion.fr



La Chambre d'Agriculture de La Réunion