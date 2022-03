Rubrique sponsorisée Salon international de l'agriculture (SIA), Paris 2022 : Le Village Réunion fait des heureux

Par Département de La Réunion - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 14:44

Après 3 jours de Salon, les habitués du SIA sont plutôt optimistes, quant aux retombées économiques de l’édition 2022. Le Village Réunion tient ses promesses. Les exposants qui ont emporté à Paris leurs meilleurs produits sont plutôt confiants compte tenu de l’affluence du public. L’affluence est à minima équivalente à celle de 2020 d’après l’estimation de ceux qui y ont participé. Et ce, malgré les craintes liées à la crise sanitaire. Les producteurs saluent l’initiative du Département et ses partenaires qui ont organisé le Village Réunion.



Paroles d’exposants…

Katuscia Payet : « On est installé sur l’exploitation de bananes aux Colimaçons à Saint-Leu en 2010 et on a commencé la transformation en 2014. Nous proposons toutes sortes de produits à base de banane bio : confiture, farine, achard, fruits secs… Nous avons la chance de participer à ce salon grâce au Département. Après le Challenge des Créateurs auquel nous avons participé, nous avons répondu à l’appel à projets pour le SIA 2022. Et nous y sommes ! Merci au Département pour la confiance et pour l’accompagnement ».

Olivier Cadarbacasse : « Je suis producteur de vin dans la région de Bordeaux depuis 20 ans. En 2019, nous avons repris le Chai de Cilaos qui est un établissement emblématique, pour refaire revivre la filière à La Réunion avec une quinzaine de viticulteurs. Au Chai de Bourbon, nous avons de nouveaux cépages permettant de ne pas utiliser de pesticide. Nos vins - blanc sec, moëlleux et un rosé - et nos mistelles portant des noms bien créoles : Ladi lafé, Goutali… - très attendus par le public, sont aujourd’hui disponibles sur le SIA ».



Emmanuelle Sablé : « C’est notre 5e SIA : nous sommes un peu chez nous maintenant ! Avec la Plantation Mélissa, l’année dernière nous avons remporté 3 médailles dont 2 en or, respectivement pour notre confiture banane extra au citron vert, le letchi de Bras-Canot au coulis de Framboise et la confiture extra de tangor. Cette fois-ci, je représente Les Confituriers de La Réunion. Après 3 jours de salon, cette édition 2022 s’annonce prometteuse. Nous serons au minima, au même niveau que 2020 en termes de fréquentation ».