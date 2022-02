A la Une . Salon international de l'agriculture : La vanille de La Réunion sera à l'honneur

Le premier vice-président du Département de La Réunion, délégué aux Affaires Agricoles, Européennes et Institutionnelles, évoque l'opportunité pour les Réunionnais de mettre en avant la vanille de leur île. Par SI - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 12:30

Le village Réunion sera présent du 26 février au 6 mars au Salon international de l'agriculture pour la cinquième année d'affilée.



"Nous allons faire cette année la promotion de l'IGP (Indentification géographique protégée) de notre vanille. Elle est maintenant reconnue avec ce label et c'est l'occasion d'en faire la promotion d'une culture historique. C'est à La Réunion que nous avons appris à féconder la fleur de vanille", explique Serge Hoareau, premier vice-président du Département de La Réunion.



"Ce sont tous les fruits qui sont attendus. Nous arrivons à écouler des volumes impressionnants. L'ananas est le produit phare. Il y aura des fruits de la passion, de la papaye, des huiles essentielles, le rhum, les produits cosmétiques et toutes nos douceurs comme les confitures", ajoute-t-il avant de conclure, "c'est toute cette diversité que nous allons apporter à Paris."







