Salon international de l'Agriculture 2020: 28 exposants réunionnais présents, les filières émergentes mises en avant

"Ce n’est pas une partie de plaisir d’être présent lors du Salon de l’Agriculture, loin de là. Ce sera d’autant plus difficile puisque nous sommes attendus cette année avec les bons résultats obtenus l’an dernier", déclare Serge Hoareau, vice-président du Département, en charge des affaires agricoles, qui reste malgré tout confiant pour ce cru 2020, car ce Village Réunion "connaît un succès grandissant d’année en année".



Le président de la Chambre d’agriculture, Frédéric Vienne, est également plein d’optimisme à la veille de ce SIA. "Nous (la Chambre d’agriculture, ndlr) avons initié une série de projets structurants comme la canne-énergie, le sucre bio, chanvre thérapeutique, cacao bio ou encore l’agritourisme ainsi que des formations spécifiques à la transformation des produits de la ferme pour leur vente directe, en circuits courts, auprès des consommateurs et du grand public. C’est là une volonté forte dont les premiers résultats seront perceptibles cette année à travers les exposants présents. Des exposants pleinement engagés dans les nouvelles filières émergentes d’excellence comme les plantes aromatiques et médicinales, le thé biologique, mais aussi le café Bourbon Pointu, la vanille de La Réunion sans oublier les épices et condiments chers à nos spécialités culinaires", explique le président de la chambre verte.



Un avis partagé par la déléguée du Syndicat du sucre, Sylie Lemaire, qui a rappelé que le sucre représentait 50% des exportations de l'île en valeur. "La Réunion est le premier territoire européen de sucre de canne: 80% du sucre européen de canne est produit dans notre île, qui est de surcroît le leader sur le marché des sucres spéciaux. Le savoir-faire réunionnais est connu pour ça", tient-elle à rappeler. "Nous travaillons tous collectivement pour une reconnaissance de l’origine, car nous sommes de plus en plus attaqués par d'autres pays comme Guatemala et Colombie qui entrent en Europe sans droits de douane. Nous sommes présents pour expliquer les acquis réunionnais".



Le budget prévisionnel de cette opération pour l'édition 2020 du SIA pour les différentes collectivités et institutions (Département, Région, IRT, Syndicat du sucre et Chambre d'agriculture) s'élève cette année à 660 000 euros dont 550 000 pour le conseil départemental, chef de file de l'autorité agricole dans l'île. Un montant qui servira à louer et à aménager le Village Réunion, au support à la vente, à s'occuper du fret des produits exportés, à faire la promotion et l'accompagnement des filières à l'export ou encore à payer les animations culinaires et musicales.



Cette année, c'est Tikok Vellaye et son groupe Ti Sours et ses danseuses traditionnelles qui animeront le stand et donneront des représentations quotidiennes. Ce Village Réunion proposera au public tout au long du salon des dégustations régulière de produits proposés par les exposants, des animations culinaires avec le chef Nicolas Rivière mais aussi une promotion de la destination via l’Île de La Réunion Tourisme. Le 24 février se tiendra même la "Journée de La Réunion" lors de ce SIA, une occasion rêvée pour l'agriculture péï de faire valoir ses atouts. "La Réunion émerveille avec ses paysages majestueux inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, sa culture authentique, ses traditions et sa cuisine au mille couleurs. Nous sommes fiers de participer au Village Réunion avec le concours du Département, de la Région Réunion, du Syndicat du sucre et de la Chambre d’agriculture, donnant ainsi une vitrine inédite au terroir réunionnais et valorisant plus encore notre destination en y présentant ses charmes et son savoir-faire intensément agricole et artisanal", salue le président de l’IRT, Stéphane Fouassin.





