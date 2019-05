Salon du Tourisme et des Loisirs à l'Hermitage

Le Club du Tourisme de La Réunion, en partenariat avec la Fédération Réunionnaise de Tourisme et le Syndicat des Professionnels de Loisirs, organise la seconde édition du Salon du Tourisme et des Loisirs, le samedi 1er et dimanche 2 juin 2019, au Jardin d’Eden à Saint-Gilles-les-Bains. Un événement soutenu par la Région Réunion, l’Office de Tourisme de l’Ouest, l’IRT, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Orange.



Objectif & Concept :

L’île de La Réunion est riche d’offres et d’expériences touristiques variées. Le Salon du Tourisme et des Loisirs propose de les REdécouvrir, à travers leurs activités, leurs savoir-faire, sous un angle novateur dans un espace « outdoor » et avec des mises en scène permettant la découverte et l’immersion du public.



Cet évènement a donc pour objectif de présenter au public réunionnais sur un même lieu un panel d’activités touristiques que propose notre île pour s’inspirer, préparer ses vacances, profiter des offres spéciales et des nombreuses animations pour passer une belle journée en famille.



Au programme :



Une cinquantaine d’exposants : hébergement, restauration, agri-tourisme, sports et loisirs, jardins-parcs- musées, artisanat, agences de voyages, transports terrestres et aériens, digital, offices-comité-fédération du tourisme...regroupés autour de 7 espaces : Explorez, Savourez, Découvrez, Admirez, Bougez, Volez, Voyagez.



De nombreuses offres spéciales à saisir le temps du salon.



Des jeux avec différents lots à gagner durant ces 2 jours.



Des immersions grâce à des aménagements de stands originaux, à l’utilisation des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, aux tests réels de différentes activités : quad bike, vélo couché, vélo électrique, pilotage de drone...



Des animations gratuites sur site pour toute la famille : Tyroliennes, balades en poneys, baptêmes de plongée en piscine, découverte du jardin d’Eden, structures gonflables ; ainsi que des animations hors site proposées à tarifs préférentiels avec des survols du lagon en hélicoptères (navettes au départ/arrivée du salon).



Un espace de restauration « food trucks » pour toutes les faims. Des rencontres professionnelles le samedi matin entre 9h et 11h en parallèle de l’ouverture au public.



Le comité d’organisation décernera également le prix de la meilleure mise en scène de stand le dimanche après-midi.