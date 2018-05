<<< RETOUR CINOR

Salon des Zanimos : La Cinor "fer de lance de la lutte contre l'errance animale" CINOR Le salon Zanimos, univers des animaux sous toutes ses formes, se poursuit. Rencontre avec Willy Zafy directeur du salon qui se félicite de la présence et de l'apport de la Cinor. Une collectivité dont il veut en faire un "partenaire durable".

Willy Zafy, pourquoi le salon Zanimos ?

- Je me suis accroché à cette idée depuis maintenant 8 ans parce que le concept n'existait pas.

Le Salon Zanimos est l’unique salon animalier du genre à La Réunion et dans l'océan Indien, en mélant les animaux fermiers, "sauvages" et domestiques.



D'année en année, le salon prend de l'ampleur, ça vous étonne ?

- Non parce qu'à chaque édition on veille a améliorer le concept.



Le salon dispose cette année de plus d’espace et de meilleurs agencements, avec la création d’univers dédiés, de même qu'une mise en avant de la professionnalisation des exposants, comprenant plus de conseils, de pédagogie et de sensibilisation tout cela au service du bien-être de l’animal.



Au final, le public adhère -plus de 25 000 visiteurs en 2 jours-, j'en suis heureux et soulagé : car on récolte ce que l'on a semé.



Les exposants sont également de plus en plus nombreux sur le salon ?

- Pour cette édition on a passé la barre des 40 exposants. C'est pas mal.



Les professionnels trouvent ici un contexte idéal, dans un espace spécialement aménagé au coeur du monde animal, pour entrer en contact avec le public.



Pour les éleveurs, l'événementiel est adéquat pour faire partager avec les visiteurs, leur métier, leur passion et présenter leurs animaux.



Dans un espace plus grand dédié à la ferme, on peur découvrir 180 animaux exposés, dont un taureau d’une tonne cent, des sangliers et cochons noirs, des ânes, ainsi que vache, truie, brebie et chèvre accompagnées de leurs petits. Sans oublier les poules et la vente d’oeufs bio.



Pour les associations présentes, c’est le moment idéal pour rencontrer le public, de créer de nouvelles adhésions, de mettre en avant vos actions et événements.



Enfin, cette année, il y a la Cinor...

- Alors que l'Etat fait de l'errance animale une priorité en pilotant d'ailleurs elle même la stratégie, c'est très important pour la Cinor de s'afficher sur cet événement.



J'ai eu l'occasion de le dire au Président de la Cinor. Par sa présence, elle se mue comme un des fer de lance de cette lutte contre l'errance animalière en expliquant, sensibilisant et en éduquant. C'est archi important.



Mon but est de voir d'ailleurs la Cinor devenir un de nos partenaires dans le cadre d'un partenariat durable.



D'autant plus que ce salon gagne en renom populaire et que nous préparons pour 2019 des attractions encore plus inédites.



> 21 mai 2018, de 10 à 19h- Parc des Expositions et de Congrès Auguste-Legros de Saint-Denis: Salon zanimos



