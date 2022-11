Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Salon des Séniors 2022 : Belle journée festive et instructive au Colosse à Saint-André

La 3e étape de la tournée du Salon des Séniors 2022, qui s’est tenue au parc du Colosse à Saint-André le samedi 19 novembre a tenu ses promesses. Les quelque 3000 gramounes venus des quatre coins de l’île ont pleinement profité d’une nouvelle journée riche en animations, en informations, en ateliers bien-être… Organisé par l’ADEER en partenariat avec l’agence Event Go, cet événement est soutenu par le Département, dont le financement complémentaire a permis au public d’y accéder gratuitement. « C’est un souhait partagé par notre Collectivité qui promeut, dans le cadre de cette mandature, une démarche « d’aller vers » la population. Cela est d’autant plus pertinent quand il s’agit d’aller à la rencontre des personnes âgées qui n’ont pas forcément les moyens ou les capacités pour effectuer une longue distance » a déclaré le Vice-président du Département Jean Marie Virapoullé, lors de son discours d’ouverture.



En présence des organisateurs, du représentant de la mairie de Saint-André, du Président de la Cirest, Jean-Marie Virapoullé, accompagné de la Conseillère départementale Viviane Payet Ben Hamida, a rappelé les principaux axes de la politique du Bien vieillir du Département dont : « l’aide à l’amélioration de l’habitat; le soutien aux aidants familiaux; le développement d’outils d’accompagnement innovants tels que les Résidences Services, les Maisons d’accueillants Familiaux ou encore l’Habitat inclusif ; le bien-être à travers notamment le Pass Santé, le Pass Bien-être, la distribution de paniers gourmands dans les EHPAD ou encore le thermalisme ; le soutien au développement des métiers des services à la personnes et enfin l’accompagnement des clubs de 3ème âge ».



Les déclinaisons de toutes ces missions sont présentées sur le stand du Département où les visiteurs pouvaient découvrir toutes les mesures proposées. Plus d’une centaine d’experts du bien-être et du bien vieillir ont donné vie au salon qui était aussi rythmé par les activités diverses : self-défense, Zumba, ateliers, bal la poussière avec Joël Bègue…



Côté musical, l’étape saint-andréenne a vu aussi la participation de Raynaud Sadon, gagnant de The Voice Kids 2022 et de nombreux autres artistes dont Ségael qui ont assuré le volet festif du Salon.



Berthe et Paulin de l’Entre-Deux sont satisfaits : « Nous sommes contents d’être ici dans l’Est après avoir participé aux premières étapes du Salon des Séniors à Saint-Leu (ndlr : 2 500 personnes) et au Jardin de l’Etat à Saint-Denis (12 000 personnes). C’est bien organisé et on découvre toujours de nouvelles choses avec les prestataires qui proposent des services intéressants. Nous avons en bonus, le site du Colosse qui est un cadre très accueillant. Et le soleil, toute la journée ». Le couple Entre-Deusien prévoit de répondre présents au prochain rendez-vous : le 4 décembre au Tampon.





