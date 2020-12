Salon des Étudiants Entrepreneurs IAE : 17 projets en lice, 3 projets récompensés

Ce samedi 5 décembre, les 17 étudiants de dernière année de Master Création et Développement d’Entreprises Innovantes MAE CDEI ont dévoilé au public leur projet d’entreprise. Des thèmes très variés ont été présentés : le bien-être, le bien-être au travail, le conseil, l'accompagnement des entreprises, l’économie circulaire et le tourisme.



L’occasion de confronter leur projet à la réalité et au public après des mois de de travail. "Pour certains, ce cursus en cours du soir est suivi en parallèle d’une activité professionnelle. Par une pédagogie différenciée, l’IAE permet aux étudiants-entrepreneurs de tester leur projet. C’est une étape essentielle dans leur parcours", se félicite Cendrine Molina, formatrice et consultante.



Le premier prix a été descerné à Grégory Dubourg et son projet Proxi Consigne, le retour de la consigne sur les emballages en verre en partenariat avec les producteurs locaux.