Pour la 5ème édition du Salon de la gastronomie des Outre-Mer et de la francophonie (SAGASDOM), placée sur le thème de la mer, La Région Réunion, l’IRT, le Syndicat du Sucre et l’UMIH renouvellent leur partenariats pour un stand Réunion regroupant dix entreprises afin de promouvoir la gastronomie et les produits agroalimentaires de La Réunion.



Bénéficiez d’un espace pour promouvoir la gastronomie et les produits agroalimentaires de La Réunion !



Pour participer à cet événement, adressez votre demande par mail à :

maisondelexport@regionreunion.com

avant le 10 novembre 2019.