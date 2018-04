Salon de la Maison : une cabine du téléphérique sur le stand de la Cinor

Dès l’entrée du Parc des Expositions, des hôtesses vont inviter au voyage les visiteurs du salon, au sein de cet espace Cinor transformée en mini-hall de station de téléphérique.



La Cinor pourra ainsi faire vivre ainsi aux plus de 100 000 visiteurs du Salon de la Maison une expérience immersive sur les modes de transport qu'elle entend mettre en place très bientôt à Saint-Denis, et ce dès 2019!



Les visiteurs pourront également s'informer sur les missions de l'agglomération du Nord.

En fait des espaces d’information des missions de la Cinor qui impactent sur la vie de tout un chacun en matière d'habitat, de lecture publique, d'aménagement, d'environnement ou de développement durable (etc) avec échanges en direct avec nos services.



Un "coin du futur" est également dédié aux grands projets de la collectivité : outre les projets de téléphérique, il sera proposé une communication sur le nouveau port de Sainte-Marie, Le Bocage du futur à Sainte-Suzanne, la création de l'équipement NTIC «Le Cube» sur le Parc Technor, les Maisons de services, etc.



"Tout au long de ces 10 jours du salon, avec la mobilisation des agents de notre collectivité, nous avons programmé des animations culturelles et musicales, concert, karaoké, et rendez-vous lecture, jeux et concours avec des goodies à gagner. Il y en aura pour tous les goûts" note, enthousiaste, Jean-Alix Coindevel coordonnateur général de cet événementiel CINOR 20 ANS au Salon de la Maison.



Il ne faudra également pas rater le détour par l'espace fablab d'où sortiront -dans le cadre d'un échange animateur-visiteur- des créations en 3D exclusives.



Enfin pour celles et ceux qui entendent savouver l'instant présent sans excitation particulière, il reste le coin co working leur permettant de pianoter sur leur ordi ou tablette avec connexion wifi.

Selfies le Nord assurées !



Contact : salondelamaison2018@cinor.org