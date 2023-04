A la Une .. Salon de la Maison : Plus de 100.000 visiteurs attendus

La Nordev organise le 34ème Salon de la Maison du 29 avril au 8 mai 2023 au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint-Denis. Après deux années de pandémie, l'édition 2023 a retrouvé ses standards habituels avec plus de 350 exposants pour un équivalent de 1.100 stands sur près de 20.000m2 d'exposition. Par La rédaction - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 15:32

Référence de succès, le Salon de la Maison est une institution à La Réunion depuis sa création: promoteur économique ou divertissement familial, il est tout simplement incontournable pour concevoir, aménager, décorer sa maison ou son jardin, il attire chaque année plus de 100.000 visiteurs. Ces dernières années ont été marquées par un climat social moralement lourd empreint de morosité entre la crise des gilets jaunes fin 2018, la crise sanitaire début 2020, les élections locales et nationales, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc...



Générateur d'activité économique pour les entreprises, le Salon de la Maison rassemble chaque année des exposants autour de secteurs aussi variés que la construction, la décoration, l'aménagement intérieur et extérieur, l'immobilier, la menuiserie, le jardin etc.

Nous retrouvons ainsi sur un même lieu toute la palette des professionnels de la maison. Les visiteurs peuvent ainsi comparer mais aussi découvrir l'ensemble des nouveautés et tendances à prix "Salon". Un véritable moment de plaisir et de gain de temps pour faire le plein d'idées et donner vie à tous ses projets



"En 2022, nous avons effectué un tournant dans notre communication, nous laissions de côté la communication produit pour nous tourner vers une communication de marque. Dans la continuité de l'oiseau bélier et de son nid qui ont marqué les esprits en 2022, le visuel 2023 capitalise sur un autre animal emblématique de la Réunion : la tortue de mer", explique la présidence de la Nordev.



Bien au-delà de l'image de "la maison sur son dos", ce choix n'est pas anodin dans une année où le fil rouge des événements Nordev s'articule autour des clés données aux Réunionnais pour une consommation plus responsable et plus engagée. Une approche durable dans laquelle la tortue fait sens avec son statut d'espèce protégée. "Ce visuel vient donc en dénonciation d'un monde qui change et qui doit se réinventer avec toutes les solutions proposées en un même lieu (force fédératrice d'un Salon) par le salon de la maison; solution telle que l'énergie solaire que l'on retrouve en illustration sur notre affiche", insiste la Nordev.







La Nordev offre par ailleurs la possibilité aux visiteurs du Salon de remporter 1 billet d'avion aller-retour Réunion/Montréal pour deux personnes. Pour cela il suffit de s'inscrire auprès de l'hôtesse à l'entrée du salon, un tirage au sort se fera le dimanche 7 mai afin de désigner le gagnant. Les visiteurs du Salon de la Maison peuvent tenter leur chance quotidiennement sur les bornes de l'espace Air France pour remporter l'un des billets d'avion valables pour deux personnes.



Un autre partenariat a également été noué par la Nordev avec la Sodiparc, afin de compléter l'offre de stationnement. Il sera en effet possible aux visiteurs de relier le centre-ville de Saint-Denis au Parc des expositions par un système de navette mis en place au parking de la République à l'entrée Ouest du chef-lieu. Pour deux euros, il sera possible de bénéficier d'un forfait stationnement + navette pour se rendre au Parc des Expositions. Des passages sont prévus toutes les 45 minutes et les arrêts desservis seront l'Hôtel de ville et le Parc des expositions



Le co-voiturage est aussi vivement conseillé pour se rendre au Salon. Un partenariat a été noué avec l'application Karos (



Informations pratiques :



Salon de la Maison 2023, du 29 avril au 8 mai 2023

Tous les jours de 10h à 19h

Tarifs : 5 euros (adultes) et 2 euros pour les enfants (de 6 à 12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans)

