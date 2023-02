Salon de la Formation et de l’Orientation du 24 au 26 février

Bourse départementale

Le Département sera présent au Salon de la Formation et de l’Orientation !Retrouvez nos équipes à la NORDEV : les 24, 25 et 26 février, de 9h à 17h.Venez-vous informer sur les offres et les dispositifs de la Collectivité départementale :Net Bourses, les aides départementales à l’enseignement supérieur (du Bac +1 au Bac +5) :Service & Appel gratuits : 0 800 800 596 L’Académie des Dalons, construire un projet professionnel et s’ouvrir à de nouvelles perspectives d’avenir.Le Nouveau Pack Jeune Citoyen (NPJC), un accompagnement personnalisé et contractualisé, pour la construction de votre projet socio-professionnel.Le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ), le droit à l’insertion sociale, professionnelle et médicale.Le R+Cie associe les avantages du R+ et ceux du dispositif Contrat Initiative Emploi, notamment avec la prise en charge intégrale des charges sociales et patronales, sous certaines conditions. 0801 900 330 – Numéro vert pour les bénéficiaires du RSA. 39 95 – Numéro vert réservé aux employeurs.Le Tremplin pour l’Activité des Jeunes (TAJ), de 20 à 30 ans :Aide à la création d’entreprise ou au démarrage d’une activité.Le Département aux côtés des jeunes Réunionnais