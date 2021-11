A la Une . Salon de la Culture et de l’Identité réunionnaises : 3 jours de rencontres à la Nordev

Du 19 au 21 novembre, la Nordev accueille le Salon de la Culture et de l’Identité réunionnaises. Trois jours pour découvrir ou redécouvrir la kiltir péi au travers des exposants et des artistes présents. Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 06:35

Les occasions de parler de notre Histoire, de notre Généalogie, de notre Culture, de notre Identité (de nos Identités), de notre Musique, ne sont pas si nombreuses qu’on puisse ainsi passer l’événement sous silence.

La presse n’en a pourtant pas fait ses choux gras…

Rappelons donc que c’est au cours des trois jours de ce week-end que se tiendra, à la Nordev, une rencontre qui ne manquera pas d’être riche à tous points de vue.

Ces vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre seront pour les amoureux de la Culture réunionnaise sous toutes ses formes l’occasion de rencontrer les acteurs de notre monde culturel dont la diversité n’est plus à démontrer.

Il y en aura pour tous les goûts… si tant est qu’on puisse découper la Culture en petits bouts. La programmation est alléchante : hommage à Alain Péters ; Monique Séverin et Monique Mérabet ; Ravnal ; Brice Liie ; Apolonia ; Axel Gauvin ; Jean-Pierre Boyer ; un vibrant hommage à la femme réunionnaise ; Kénaëlle… entre autres.

Si cela ne vous attirait pas, ce serait désespérant.