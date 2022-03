A la Une . Salon de l'Agriculture : 18 médailles pour La Réunion dont 6 en or, nouveau record

Cela commence à devenir une (bonne) habitude. Comme lors des dernières éditions, les transformateurs et producteurs locaux ont en effet décroché plusieurs médailles au Concours général agricole du Salon de l'Agriculture, 18 au total dont 6 en or, 9 d'argent et 3 de bronze, "faisant ainsi mieux qu’en 2020 et 2021, notamment en médailles d’or", indique Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture, évidemment heureux de cette performance. Son communiqué à retrouver ci dessous : Par NP - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 06:53

Reconnue pour son excellence agricole, l'île de La Réunion vient, une nouvelle fois, de démontrer son savoir-faire en ce mardi 1er mars. En ma qualité de président de la Chambre d'agriculture de La Réunion, j'ai eu l'honneur d'apprendre que nos producteurs et transformateurs ont décroché pas moins de 18 médailles au Concours Général Agricole 2022 faisant ainsi mieux qu’en 2020 et 2021, notamment en médailles d’or.



Ce sont en effet 6 médailles d’or, 9 d'argent et 3 de bronze qui ont été décernées dans quatre catégories à nos producteurs qui ont démontré leur précision et leurs talents. Des talents dans la catégorie des « Confitures » d'abord, avec 10 médailles. Déjà connue pour son implication en tant qu'agricultrice, Prema Patche décroche deux médailles d'or pour ses confitures de banane aux fruits de la passion et de papaye à la vanille. Réputé pour ses produits, Bernard Savreux obtient également la plus haute distinction, l'Or, pour sa confiture de letchis aux fruits de passion. Toujours dans cette catégorie de confitures à dominante de fruits, 4 médailles d'argent ont été décernées à des agricultrices et agriculteurs réunionnais avec la confiture à l'Ananas Victoria à la crème de coco de « Odélices de Nina », les confitures de Charles Nagou à la banane et framboise, mais aussi celle à l'abricot ainsi que celle à la mangue, letchis et vanille concoctée par Bernard Savreux.



Toujours en confitures, où La Réunion excelle, 3 médailles de bronze ont été décernées avec « Tipopéï » pour sa confiture d'Ananas Victoria aux fruits de la passion, à Bernard Savreux pour sa composition de bananes, citrons et vanille » et, enfin, « Odélices de Nina » pour sa recette à la mangue José aux fruits de la passion.



Alors que la vanille réunionnaise a toujours figuré parmi les meilleures au monde, le « Comptoir de la Vanille » (Domaine de Bellevue) décroche la médaille d'Or et met une nouvelle fois notre île en l'air. Un grand bravo pour le travail accompli.



Dans la catégorie « Alcools », je tiens chaleureusement à féliciter «Isautier» pour son punch à l’Ananas Victoria qui obtient l’or face à une concurrence forte, notamment, de la part de nos amis Antillais. Dans cette catégorie, deux médailles d'argent ont également été attribuées à Charles Nagou pour son punch Passion et à « Rivière du Mât » pour son fameux punch Coco. Merci de porter haut les couleurs de notre île avec ces sésames.



La belle surprise de ce Concours général agricole 2022 vient également des Miels qui décrochent 4 médailles dont 3 médailles pour Bernard Savreux avec l'Or pour son « Miel crémeux de letchis », deux d'argent pour son « Miel de baies roses » et son « Miel de Tan Rouge » aux côtés de « Miel de Bourbon » pour son savoureux « Miel de letchis ».



Avec ces distinctions, vous êtes plus que jamais les ambassadeurs de l’excellence agricole réunionnaise que nous véhiculons ici au Salon International de l'Agriculture. Je connais votre savoir-faire, votre sérieux et votre engagement qui se voient ici récompensés par les jurés- experts du Concours Général. A travers ces récompenses, au-delà de l’honneur qui est fait à notre île, je vois ici la reconnaissance d'une agriculture qui a su, ces dernières années, s'orienter vers la transformation, une nécessité pour capter toute la plus-value de nos exploitations et la qualité de nos produits.



La Chambre d’agriculture de La Réunion, que je représente avec mes élu(e)s et mes équipes, poursuivra son accompagnement à vos côtés et vous adresse ses plus chaleureuses félicitations pour ces distinctions.