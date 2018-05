Salon Zanimos: c'est parti pour 3 jours!

Au final, ce rendez-vous est bien plus qu’une rencontre entre visiteurs et acheteurs: c’est une occasion unique de voir en chair et en os les animaux de ce salon qui, au fil des ans, gagne en visibilité et en qualité d'attraction.

A voir et à découvrir...



> Salon Zanimos, les 19, 20 et 21 mai 2018, Parc des Expositions et de Congrès Auguste-Legros de Saint-Denis, de 10 à 19h-



> Votre avis nous intéresse : contact@cinor.org





LES TEMPS FORTS DU SALON



Stand Cinor à l'entrée, côté rue Karting

10 à 18h ; Survol téléphérique": animation dédiée en 360 ° avec casques immersifs, sur un espace de 100m2.



Hall Animaux de compagnie

11h : Démonstration chiens-guides d'aveugles/Ring central

11h30 : Démonstration chiens de troupeau/Ring central

11h45 : Education canine/ Ring central

12h : Présentation d'une race de rongeur/Podium

13h : Présentation d'une race de reptile/Podium

13h30 : Démonstration chiens-guides d'aveugles/Ring central

14h : Démonstration chiens de troupeau/Ring central

14h30 : Education canine/Ring central

15h : Spectacle Arist'O'Chiens/Podium

15h45 : Démonstration chiens-guides d'aveugles/ Ring central

16h : Démonstration chiens de troupeau /Ring central

16h30 : Education canine/Ring central

17h: Présentation d'une race de reptile/Podium

18h : Défilé des races présentes /Ring central



Cours extérieur Hall B

13 et 15h Démonstration chiens en décombres

14h et 17h30 : Show équestre