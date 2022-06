Animaux Salon Zanimos : Une association proposera des jeux pour sensibiliser à l'importance de la stérilisation L'association Pa d'AC (Protégeons nos Animaux des Actes Cruels) proposera des jeux et activités sur le thème "Prolifération, conséquences et solutions". Une manière de sensibiliser à l'importance de la stérilisation dans un contexte où l'errance est un véritable fléau.

L' association Pa d'AC sera présente au salon Zanimos les 4,5 et 6 Juin à La Nordev.

Ce salon est l'occasion pour nous de sensibiliser à l'importance de la stérilisation.

Les samedi 4 et dimanche 5, nous proposerons gratuitement une activités/jeu aux enfants à partir de 8 ans : "Prolifération, conséquences et solutions"

Les séances se dérouleront à 13h, 15h et 17h chaque jour, avec 10 enfants maximum.L'activité dure 1 heure environ.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants, vous pouvez envoyer un sms avec le jour et l'heure choisie ainsi que le(s) prénom(s) et la 1ere lettre du nom de famille au 06.92.72.45.77

: Nous vous attendons sur le stand pour un vote concernant VOS préoccupations sur la surpopulation canine et féline.

Nous avons aussi pensé aux adultes: Nous vous attendons sur le stand pour un vote concernant VOS préoccupations sur la surpopulation canine et féline. Nous avons édité une liste des raisons qui peuvent motiver à stériliser les animaux;

Vous pourrez voter pour la ou les raisons qui vous paraissent prioritaires.

Un cahier sera également à votre disposition pour recueillir vos témoignages.

A la fin du salon, nous ferons le décompte des votes et éditerons une affiche qui sera le reflet de vos motivations prioritaires et de vos inquiétudes.

Nous vous attendons nombreux !! N.P Lu 216 fois







Dans la même rubrique : < > Des familles d'accueil recherchées pour la centaine d'animaux sortis de l'Arche de Noé ​Descente des services de la DAAF dans les refuges de l'Arche de Noé