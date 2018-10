Salon "Paris pour l'emploi": Recruteurs réunionnais cherchent cadres métros

Paris pour l'emploi est un salon organisé par la mairie de Paris en partenariat avec Pôle emploi, l'Afpa, mais aussi le ministère du Travail et celui des Armées. Cette année, il se tenait place de la Concorde, les 4 et 5 octobre dernier. 2000 employeurs proposaient 10 000 emplois, dont certains en Outre-mer.Des entreprises implantées à La Réunion s'y trouvaient : Thiriet, Leclerc Réunion, le groupe Bernard Hayot, Randstad, Naturalia, Orchestra, Leader Price. Ces entreprises proposaient de trouver un emploi en Outre-mer, pour ceux qui "souhaitent prendre le large". Les emplois proposés, visibles sur le site du salon étaient des postes de cadres, incluant des "cost-killers" (tueurs de coûts). En l'occurrence, ce que tuent ces offres d'emploi est l'opportunité pour des cadres réunionnais de trouver un poste sur l'île.Le député Jean-Hugues Ratenon s'en est ému sur sa page Facebook, qualifiant ces recrutements de "scandale". Notre territoire est l'un des plus touchés de France par le chômage, 140 100 demandeurs d'emploi sont inscrits à Pôle emploi Réunion, un chiffre en hausse de 3,3% sur un an.