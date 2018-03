Le Département974, les partenaires, 20 exposants : participent au Salon International de l’Agriculture ("SIA") à Paris, la plus grande manifestation agricole européenne avec plus de 600 000 visiteurs. Pour ce rendez-vous incontournable, cette année, l’ambition de La Réunion est de donner une image forte, dynamique et commune à travers la mise en place d'un "village Réunion".