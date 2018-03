Salon International de l’Agriculture du 24 février au 4 mars

Cette présence a pu se faire grâce à l’appui et à l’expertise de partenaires financiers comme ceux de La Région/Maison de l'Export, de l’IRT, du Syndicat du Sucre, et au dynamisme de la Chambre d’Agriculture et des 20 exposants : « 600 m² de produits réunionnais seront exposés à cette manifestation. C’est un véritable marché de saveurs et de senteurs qui sera offert aux visiteurs. En organisant la présence des acteurs autour d’un village, c’est donner plus de représentativité à la diversité des produits du terroir et dynamiser la présence de La Réunion» a indiqué Serge Hoareau.

L’ensemble des acteurs s’est félicité de cette première aventure commune au SIA qui permettra de défendre l’image de l’île, les valeurs de ses produits patrimoniaux et son identité. Ces objectifs sont confirmés par Stéphane Fouassin, le Président de l’IRT, qui voit par cette présence également une opportunité de vendre les atouts de la destination Réunion : « notre partenariat avec les collectivités est incontournable et sur cette manifestation, l’IRT a toute sa place pour valoriser auprès du grand public les atouts touristiques de l’île intense, dont font partie les produits agricoles ou agro-alimentaires.



Le marché français est prioritaire pour la destination puisqu’il représente les ¾ de notre clientèle. Nous travaillons également depuis plusieurs mois sur une opération marketing innovante et de grande envergure, mettant à l’honneur l’ananas victoria. Rendez vous le 26 février à Paris».



dont 550.000 euros apportés par le Département pour la location et l'aménagement des 600 m2

60.000 euros apportés par la Région pour les rencontres business to business, l'édition d'un catalogue et une participation aux coûts de fret

25 000 euros apportés par l'IRT pour les animations destinées à faire vivre le village Réunion

17000 euros apportés par le Syndicat du Sucre pour les tenues de l'ensemble des exposants réunionnais



La plus grande manifestation agricole européenne avec plus de 600 000 visiteurs dont 32 000 visiteurs et 1000 exposants est Le rendez vous incontournable des acteurs agricoles et agro-alimentaires ; et cette année, l’ambition de La Réunion est de donner une image forte, dynamique et commune.Pour ce faire, le Département a voulu renforcer la présence de La Réunion, lui donner une visibilité plus importante en mettant en place un village Réunion.L'idée a en effet germé lors de la visite de l'ancienne Présidente et de Serge Hoareau au précédent salon : "Il nous fallait passer la vitesse supérieure si nous voulions rivaliser avec les autres régions", se rappelle le Vice-président « le partenariat, qui auparavant ne concernait que la Chambre verte, s'est élargi à la Région Réunion et à l'IRT. Et un appel à candidatures a été lancé pour recenser les entreprises agricoles et agro-alimentaires intéressées pour participer à l'édition 2018 ».Pour la Maison de l’Export, créée par la Région l’année dernière, sa participation apportera une plus-value aux exposants : «notre objectif est d’approfondir les rencontres commerciales ; il est essentiel de développer les rencontres B to B (Business to Business) et d’organiser des entretiens de networking » a souligné Maryse Doki-ThononDu 24 février au 4 mars, La Réunion donne rendez-vous à Paris aux touristes et aux Réunionnais de métropole : « notre présence est unie et j’espère, inscrite dans le temps. Nous offrirons un espace exotique et représentatif de ce que nous avons de meilleur à tous les visiteurs. Je souhaite que cette édition 2018 soit également bénéfique en termes de médailles » a précisé Serge Hoareau.En quelques chiffres, le Village Réunion au SIA 2018 c'est 652 000 eurosLe Village Réunion sera plus représentatif de ce que La Réunion sait faire et peut vendre :- fruits dont des bananes biologiques ;- miel ;- plantes aromatiques et médicinales ;- thé ;- géranium ;- rhums et rhums arrangés ;- vanille ;- confiserie et chocolats artisanaux ;- confitures ;- artisanat (tresse) ;- sucres spéciaux.SCA FRUITS DE LA REUNION (ARIFEL) / COOPÉRATIVE ANANASSAVEURS BOURBONCANDYLABCONFRERIE DES ARTISANS CONFITURIERS CONFISEURS DE LA REUNIONENTREPRISE AGRICOLE LOUIS LEICHNIGTRADITION 974SCA PROVANILLELAVALLEKATI PAYETREUNION ÉQUITABLELE TABOUADARCHARCUTERIE SOUBADOULE LABYRINTHE EN-CHAMP-THÉGARDEN ISLANDCAHEBMAISON DU CURCUMACAE/COI (FILIÈRE TRESSE)REUNI RHUMS