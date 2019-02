<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Salon International de l’Agriculture, du 23 février au 3 mars 2019, Paris Porte de Versailles

Une présence unie autour d’un Village Réunion pour mieux présenter les produits de l’île

La Réunion et ses produits seront une nouvelle fois présents cette année au Salon International de l’Agriculture (SIA) à Paris du 23 février au 3 mars.



C’est autour du Président du Département, Cyrille Melchior, et du Vice-président délégué à l’Agriculture, Serge Hoareau, que les partenaires (La Maison de l'Export de la Région, l’IRT, le Syndicat du Sucre et la Chambre d’Agriculture) et les exposants, ont présenté leur participation à cette nouvelle édition.

2019, partager la passion et le savoir-faire au plus grand nombre L’ensemble des acteurs s’est réjoui de la présence unie de La Réunion, fortement appréciée et remarquée en 2018, et se félicite du renouvellement du partenariat en 2019 qui offre plus de visibilité et d’identification des produits, des producteurs et du territoire. 5 nouveaux professionnels ont fait de choix de rejoindre le « Village Réunion » de 600 m², portant à 23 le nombre d’exposants. Les agriculteurs et artisans de l’agro-alimentaire pourront, par leur présence, valoriser un savoir-faire reconnu, une réelle passion pour l’excellence du produit péi.



« Nous renouvelons la très belle expérience de 2018, appréciée par les exposants et les nombreux visiteurs avec un Village Réunion de 600 m². Cette année, 23 exposants représenteront l’agriculture de l’île et nous signerons avec la grande distribution, à savoir l’enseigne Leclerc de Bretagne et de Normandie, un protocole d’accord pour que les produits de l’île soient proposés en tête de gondoles aux acheteurs potentiels. Après une année difficile pour les agriculteurs avec le passage des trois cyclones et une campagne sucrière catastrophique, il faut continuer à encourager et à valoriser la qualité de l’agriculture réunionnaise, notre savoir-faire et montrer aussi que l’agriculture réunionnaise est une agriculture d’innovation, de recherches et d’expérimentation » a précisé Serge Hoareau.

Un Village Réunion représentatif de ce que La Réunion sait et peut vendre Sur le Village Réunion, les visiteurs trouveront des fruits, des plantes aromatiques et médicinales, des rhums et des punchs, de la vanille, des confiseries et chocolats artisanaux, des confitures, des sucres spéciaux, de la charcuterie, des huiles essentielles, des épices… tout ce que sait faire et peut vendre La Réunion. Grâce au Syndicat du Sucre, ils redécouvriront à travers un espace ludique et pédagogique, la filière canne-sucre. Un « corner-voyages » proposé par l’Ile de La Réunion Tourisme leur permettra de réserver leur séjour sur l’île. Concernant les animations, le public pourra régulièrement déguster les produits des exposants, participer à des animations culinaires et danser sur les morceaux du groupe Ousanousava.



L’expertise et le réseau de la Maison de l’Export offrira aux exposants la possibilité de rencontrer des prospects et d’approfondir les rencontres commerciales. Et à l’initiative de la Collectivité départementale, une table ronde sur le thème de « la commercialisation des produits agricoles locaux » sera organisée le mercredi 27 février dans l’enceinte du salon : c'est d'ailleurs lors de cette table ronde que le protocole d'accord avec Leclerc sera signé.



« Nous avons un panel de produits d'exception, une excellence de la production réunionnaise. A La Réunion, le monde agricole porte une ambition pour l'île et je suis persuadé que, grâce aux efforts réalisés par les opérateurs économiques, nous aurons de belles opportunités en matière de développement économique. Il y a sans cesse une amélioration des produits et cette qualité s'accompagne d'une transformation pour aller vers une commercialisation. Aujourd'hui, nous en sommes à ce stade. Je tiens à remercier Serge Hoareau pour son engagement et à saluer ce partenariat fort entre la Région et la Maison de l'Export, l'IRT, le Syndicat du Sucre et la Chambre d'Agriculture pour cette présence au SIA. Je tiens également à saluer les producteurs pour leur présence et la qualité de leurs produits. Plusieurs ministres passeront sur le stand de La Réunion."Alon met' en l'air notre île, notre production et le travail des Réunionnais", c'est cela qui est important » a déclaré Cyrille Melchior.





