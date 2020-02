Salon International de l'Agriculture à Paris 2020 (SIA) : présentation du programme et des exposants

Le Département de La Réunion valorise les productions et savoir-faire locaux du 22 Février au 1er Mars 2020 à Paris - Porte de Versailles.Vitrine de ce que l’agriculture mondiale possède de meilleur, le Salon International de l’Agriculture de Paris constitue un événement incontournable pour le rayonnement des territoires et des terroirs.La Réunion se doit donc d’y être représentée, afin de démontrer au monde entier son savoir-faire et la qualité de ses produits.Le « Village Réunion » mis en place depuis 3 ans à l’initiative du Département de La Réunion a ainsi vocation à être un lieu de valorisation de notre île, de nos produits, et de l’humain.Sur 600m2, vous pourrez découvrir le meilleur de notre île en termes de savoir-faire.Eleveurs, producteurs, artisans ou encore industriels, tous les talents de La Réunion se sont donnés la main à l’occasion de ce salon international de renom. Consulter le dossier de présentation de l'évènement (s'ouvre dans une autre page)