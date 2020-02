Salon International de l'Agriculture (SIA), Paris 2020 : Inauguration du village Réunion

Lundi 24 février, après la visite matinale du Premier Ministre et des Ministres des Outre-mer et de l'Agriculture, le Village Réunion a été officiellement inauguré par le Vice-président du Département délégué à l’Agriculture et les différents partenaires et politiques réunionnais (députés réunionnais).



« Le salon international de l’Agriculture est un rendez-vous incontournable pour l’agriculture des régions de France. C’est avec une certaine fierté que nous exposons le meilleur de l’agriculture réunionnaise ici à Paris. Ce salon est l’occasion de mettre en avant le savoir-faire de nos agriculteurs mais pas seulement car il valorise également celui de nos artisans et transformateurs ».



Le Vice-président a également indiqué : « Nous souhaitons accompagner nos agriculteurs dans la mutation que connaît l’agriculture réunionnaise et répondre à cette orientation qui nous a été donnée par notre ministre de l’Agriculture et également par la ministre des Outre-mer sur la trajectoire 5.0. Cette trajectoire, nous l’avons intégrée dans notre étude Agripéi 2030 »



Avec une ambiance festive, le concert de Ti sours a ensuite drainé les nombreux visiteurs du pavillon Outre-Mer.