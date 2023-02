Rubrique sponsorisée Salon International de l’Agriculture 2023 : Lancement de la plus grande ferme de France

Par Département de La Réunion - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 10:03

C’est dans une ambiance de maloya bien de chez nous et avec une démonstration de danse de Miss Réunion que les premiers visiteurs du Salon International de l’Agriculture (SIA) se sont plongés au cœur du terroir réunionnais. La chaleur et les 30 degrés de notre territoire se sont transportés au cœur du village Réunion. Une première journée qui augure du succès des produits présentés par nos exposants puisqu’une foule importante se pressait déjà à l’ouverture du Salon.



Les 32 exposants qui composent le Village Réunion ont donné le coup d’envoi de cette semaine dédiée à la promotion de leurs produits. Thé, confitures, chocolat… les dégustations sont ouvertes pour éveiller les papilles des milliers de visiteurs qui se pressent ce samedi 25 février Porte de Versailles.



Alors que le Président de la République inaugure officiellement cette 59ème édition du SIA, les connaisseurs et les amateurs dégustaient déjà la confiture goyavier passion ou encore les longanis. Bien avant cela, Serge Hoareau, 1er Vice-Président du Département, faisait le tour des stands pour saluer les producteurs.



Un moment d’échanges pour les remercier mais également constater la qualité de tous les produits exposés. « Ces dernières années j’ai été témoin de la montée en gamme de ce qui est proposé par la délégation Réunion. De beaux packagings, l’excellence des matières premières et du produit fini, c’est une très belle vitrine de notre savoir-faire », explique Serge Hoareau. C’est le constat dès la première dégustation du chocolat de la marque « Audaces ». « C’est un chocolat excellent, il est très bon », commente Nathaniel grand amateur de cacao.

Un chocolat composé de cacao à 85 % et de sucre sans aucun autre ajout. Un cacao 100 % réunionnais auquel s’ajoute une petite note en fin de bouche de Bourbon pointu. A l’origine de ces belles découvertes, François Xavier Caussade qui a fait le pari de conquérir la capitale.



Autres saveurs cette fois-ci, avec des confitures et des condiments salés. Pour Morgane Calédonienne qui vit à Paris c’est une vraie découverte. « Je connais la vanille, les mangues et l’avocat de La Réunion mais ces mélanges de goût je trouve vraiment bon. »



Et tous ces ingrédients de qualité se retrouvent entre les mains du chef Sébastien Catherine qui comme un orfèvre compose à partir de la matière brute des recettes originales. Pendant toute la durée du salon, il concoctera des recettes sucrées et salées. « Les producteurs viennent sur mon stand avec leurs produits phares. On échange et je décide d’une recette pour sublimer sa matière première. Là, j’ai travaillé la vanille dans une crème », précise le chef.



Une belle mise en bouche pour le Village Réunion et nos exposants qui veulent se faire connaître. « Moi je souhaite qu’on arrive à taper dans l’œil des pâtissiers, de grands chefs, des épiceries fines qui proposeront dans leurs recettes et dans leurs magasins ces produits de qualité. Pour exemple, on a un producteur qui a vendu 20 Kilos de vanille à un chef, c’est vraiment important qu’on arrive à atteindre cet objectif », précise Serge Hoareau.



Un village Réunion qui bat au rythme du maloya et du séga pour réchauffer encore plus l’ambiance. Une ambiance à laquelle n’a pas résisté notre miss Réunion Marion Marimoutou qui n’a pas hésité à se mettre pied nu devant des spectateurs sous le charme.



Les Réunionnais était également nombreux à venir retrouver le goût zot péi mais nombreux était ceux qui désormais choisiront comme destination pour les prochaines vacances l’Ile de La Réunion.