La grande Une Salmonelles dans les Kinder : Piqûre de rappel des produits concernés en ce week-end de Pâques

Quelques jours après la découverte de salmonelles dans des chocolats Kinder, petite piqûre de rappel des produits concernés en ce week-end de Pâques. Par N.P - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 16:30





La liste des Kinder concernés par le rappel : Kinder Surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g (Kinder Maxi)

Kinder Schoko-Bons lait et white sachets de 125 gr, 150gr, 200gr, 225gr, 300gr, 330 g, 350gr, 480gr, 500gr

Kinder Mini Eggs, noisette, cacao, lait, Kinder Mini Eggs mix

Kinder Happy Moments : 191 gr, 242 gr, 347 gr et 400 gr.

Kinder Mix : Sac 193g, Panier 150g, Peluche 133g, Seau 198g, Voiture 125g.

Kinder Calendrier de l'Avent (431g, 133g, 184g, 311g, 243g, 127g)

Gâteau Layer Cake 6/8 PARTS et 8/10 PARTS avec Chocobons/Kinder en décoration. DLC jusqu'au 16/04/2022 inclus, vendu chez Auchan (à rapporter au point de vente). Aujourd’hui et tout au long du week-end de Pâques, notre service consommateurs reste à votre disposition au 0800 653 653 ou par mail contact.fr@ferrero.com

Nos équipes restent également mobilisées sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions en message privé ou en public

— KinderFR (@KinderFR) April 15, 2022

Le groupe, qui a tardé à réagir alors que 150 cas de contamination avaient été déclaré en Europe, a précisé que "les autres produits Kinder [n'étaient] pas concernés par ce rappel volontaire".



Les consommateurs qui ont acheté les produits concernés sont invités à les jeter et à contacter la marque. Plusieurs services ont été mis en place pour contacter Ferrero, le groupe qui possède Kinder. Le groupe, qui a tardé à réagir alors que 150 cas de contamination avaient été déclaré en Europe, a précisé que "les autres produits Kinder [n'étaient] pas concernés par ce rappel volontaire".Les consommateurs qui ont acheté les produits concernés sont invités à les jeter et à contacter la marque. Plusieurs services ont été mis en place pour contacter Ferrero, le groupe qui possède Kinder. Des Kinder se trouvent parmi les chocolats que vous comptiez manger ou offrir à Pâques ? Vérifiez qu'il ne s'agit pas de produits concernés par le rappel pour cause de salmonelles (bactéries donnant la salmonellose).La liste des Kinder concernés par le rappel :

Des conséquences potentiellement dramatiques



La salmonellose se caractérise habituellement par une apparition brutale de fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et parfois des vomissements. Les symptômes apparaissent de 6 à 72 heures (généralement de 12 à 36 heures) après l’ingestion de salmonelle. L’affection dure de 2 à 7 jours.



Si les symptômes de la salmonellose sont relativement bénins et, dans la majorité des cas, les patients guérissent sans traitement particulier, dans certains cas, notamment chez les très jeunes enfants et les personnes âgées, la déshydratation associée peut devenir grave et engager le pronostic vital.