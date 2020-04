Salmonelles : La préfecture relaye le rappel d'un produit épaule de porc

Suite à une alerte sanitaire transmise par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, relative à la présence de salmonelles dans une denrée commercialisée notamment sur le territoire de La Réunion, il est procédé au retrait et au rappel de l'épaule de porc cuite en tranches de la marque Lechef (lot 2026370001).



Trois dates limites de consommation (DLC) possibles ont été recensés concernant le lot concerné par ce rappel : 04/05/2020, 11/05/2020, 26/05/2020



L'ensemble des produits a été retiré de la commercialisation. Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les détruire.



Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés.



Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.



Les personnes qui auraient consommé ces produits de ces lots mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat.