Salmonelles : Des œufs produits à La Réunion rappelés

Les oeufs de catégorie A de la marque "Z'oeuf Bio 974" vendus dans des boîtes de 6 ou 10 et qui ont le code "0 FR JHM 02" sont rappelés. Il est demandé aux consommateurs de ne pas les consommer et de les détruire ou de se les faire rembourser. Les lot concernés sont ceux emballés les 17, 23 et 30 avril.



Les salmonelles peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 48 heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ceux qui auraient déjà mangé ces œufs et qui présentent des symptômes sont invités à consulter leur médecin.



Il est précisé qu'il s'agit d'une opération préventive suite à la détection de salmonelles au niveau de l'exploitation, et non sur les oeufs.