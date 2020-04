A la Une . Salmonelle: Nouveaux rappel d’oeufs contaminés Suite à un premier rappel le 3 avril dernier par la préfecture, des nouvelles analyses ont été menées sur les oeufs et ont démontré la présence de salmonelle sur une nouvelle série. Voici les codes concernés:

Le 3 avril 2020, un communiqué de presse informait du retrait et rappel des oeufs de marques Bonèr de grand Ilet et Z'oeuf Bio 974 porteur des codes œufs n°0FRJHO01 et 0FRJHU03 (toute DCR sont concernées),



Suite à de nouveaux résultats d’analyse positif en Salmonelle typhimurium, portés à la connaissance des services de l’État ce jour, il est procédé au retrait et rappel des œufs listés ci-après en complément de ceux précédemment concernés (communiqué de presse du 03 avril 2020) :



Marque commerciale : Bonèr de grand Ilet et Z'oeuf Bio 974

· Code œuf 0FRKHI04

· Code œuf 0FRJHO02

· Code œuf 0FRJHO03



- Ces produits ont fait l'objet d'une commercialisation dans les réseaux de grande, moyenne ou petite distribution situés dans le département de la Réunion,

- En vrac (vente dite à la coupe) dans des réseaux de distribution en vente directe

spécialisée (magasins bio ou magasins proposant ce type de produit , marchés forains, points fixes, épiceries fines,...).



Dans le cas de la vente dite à la coupe, les œufs ne sont pas porteurs d'une marque commerciale spécifique mais restent identifiés par l'un des codes œufs précités.



Toutes les date de consommation recommandée (DCR) sont concernées





Recommandations aux consommateurs :



L’ensemble des produits ont été retiré de la commercialisation. Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les détruire.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.



Les personnes qui auraient consommé les œufs de ces lots mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d’achat. Charlotte Molina Lu 6758 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Saint-Leu: Coup de fusil et pieds de zamal Jeudi: Pas trop sec, pas trop chaud