A la Une .. Salins-les-Bains : Après avoir fait le buzz sur la toile, le jeune lynx est mort du typhus

Son histoire avait fait le buzz et attisé la sympathie de nombreux internautes. Le jeune lynx complètement affaibli et découvert sous la terrasse d’une habitante du Jura peu avant les fêtes n’est plus. Le félin est mort du typhus.

Par P.J - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 17:36

Peu avant Noël, une habitante de Salins-les-Bains dans le Jura avait découvert sous sa terrasse un jeune lynx. Le félin complètement affaibli tentait de pénétrer dans l’habitation.



Cette histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. Contacté, le centre Athénas, spécialisé dans la sauvegarde des lynx, avait capturé et recueilli l’animal. Le félin présentait de nombreux signes d’affaiblissement dont une fissure au palais et une perte pondérale de près de 40 %.

Mercredi matin, la triste nouvelle annoncée par Le Progrès est tombée. Le félin, porteur du typhus, est mort.



"Dès l’instant que nous récupérons un animal qui n’est pas en bonne santé, nous sommes préparés à cela, en particulier chez les jeunes lynx. Le typhus est assez courant chez les lynx que l’on récupère", a expliqué le directeur du centre Athénas à nos confrères.