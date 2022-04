A la Une . Saline-les-Hauts : Les morsures de chiens n'ont pas provoqué la mort

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de 58 ans a été retrouvé mort dans le quartier de la Saline-les-Hauts. Son corps présentait des morsures de chiens, orientant les autorités publiques vers une attaque mortelle. Par LG - Publié le Samedi 30 Avril 2022 à 06:55

Un homme de 58 ans a été retrouvé sans vie dans le quartier de la Saline-les-Hauts en pleine nuit vendredi. Son corps avait été en partie déchiqueté par des morsures provoquées par des molosses.



Alors que le TCO et la sous-préfecture de Saint-Paul organisaient une réunion de crise hier après-midi suite à cette découverte macabre, l'autopsie a permis, en fin de journée de vendredi, d'écarter la piste d'une mort provoquée par les morsures, selon le parquet de Saint-Denis.

Mais le scénario avant la découverte du corps reste à établir grâce, peut-être, à une enquête de voisinage. L'enquête s'annonce difficile. Le corps a été retrouvé en pleine nuit par un automobiliste qui passait par là et la présence de témoins directs de la scène semble peu probable.



Sans attendre les résultats de cette enquête, l'intercommunalité du Territoire de la Côte Ouest a lancé une vaste opération de captures de chiens errants. Une opération que le TCO a voulu d'envergure, rapide et pour laquelle elle a demandé l'aide des autres intercommunalités CINOR, CIREST, CIVIS et CASUD.



Ces dernières ont mis à disposition leurs propres agents et ont dégagé des places dans leurs fourrières respectives dans l'éventualité d'un nombre important de captures. Cette opération a commencé dès vendredi soir et s'achèvera cette nuit de samedi.