Saline-les-Hauts: Ateliers et spectacles pour les habitants de Barrage avec le 4ème cirque

ZOOM sur les ateliers





23 enfants de 6 à 17 ans ont enchaîné les heures de répétitions dans la joie et la rigueur, sur la scène du cirque cette semaine, en conditions professionnelles.



Toutes les disciplines y étaient pour le plus grand bonheur de chacun : clown, jonglages, assiettes chinoises, trapèze, fil, acrobaties...



Après une restitution de 45 min devant un public ému et émerveillé par la qualité de prestation des enfants, Yannick, Florian, Ulysse, Prune, Samuel et tous les autres ont des étoiles qui brillent dans les yeux.



"On a passé une semaine instructive ou on a pu se mêler les uns aux autres peu importe l'age, la couleur, la classe, garçon ou fille."



"Té super, nous voudrai une école du cirque dan le kartié pour coninuer, nou lé super motivés."



"On a pu prendre confiance en nous."



"Le cirque c'est l'école de la vie, et des valeurs".



"Nou la respekt à nou"



"Ca m'a décoincé et permis de m'assumer".



En bref, les enfants sont enchantés et ne rêvent que d'une chose continuer puisqu'il ont appris la persévérance, le courage, le respect.



Jean Thierry, le directeur artistique du cirque est enchanté par cette semaine et par le travail des enfants puisque son objectif depuis plus de 10 ans à la Réunion est de développer les arts du cirque et ses valeurs. "On est heureux de partager notre passion et on est là pour que le cirque se fasse une place à la réunion et pour lui donner une identité".