Saline-Les-Bains : Un automobiliste en fuite arrêté grâce à une herse stop-stick

Un conducteur a essayé de forcer le barrage dressé lors d'un contrôle routier. Les gendarmes ont utilisé une herse stop-stick qui dégonfle les pneus lorsqu'une voiture roule dessus. L'homme a été interpellé, il roulait alcoolisé, sous l'effet de stupéfiants et sans permis. Il vient d'être condamné à 1 an de prison dont 6 mois de sursis et à 980 euros d'amende.

Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 18:12