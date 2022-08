Salim Nana-Ibrahim : "Une douce lumière s’est éteinte à Mafate"

Le communiqué:



Doyenne de Mafate, Marie Andréa ATACHE, née LOUISE, nous a quittés à l’âge de 92 ans, le samedi 23 juillet dernier.



C’est avec une grande tristesse que j’ai pris connaissance du décès de cette petite dame au grand coeur…

Comme le dit si bien, Amadou HAMPATE BA, « un gramoune qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ».



En effet, avec cette disparition, c’est une partie importante de la mémoire de Mafate qui s’en est tristement allée avec elle. Une douce lumière s’est éteinte et manquera certainement aux journées débonnaires du cirque de Mafate ainsi qu'aux nuits silencieuses de l’îlet des Orangers qu'elle chérissait tant.



Je me souviendrai toujours, comme si c’était hier, des bons cafés grillés partagés à ses côtés dans sa case, comme pour mieux immortaliser ces instants marquants de ma vie d’élu saint-paulois à l'écoute de nos aînés qui nous transmettent le plus sacré des héritages.



Cette dame généreuse, forte et courageuse était d’une charmante compagnie. Marie Andréa ATACHE a ainsi traversé les âges et les siècles de La Réunion en même temps que les vicissitudes de l’existence, avec calme et ténacité. Nout Zarboutan avec sa belle et grande capeline qui la rendait si attachante !



Marie Andréa représentait cette boussole de ce territoire enclavé de Saint-Paul où elle incarnait vraiment le plus précieux du lien intergénérationnel à préserver. Elle était également un point d’ancrage solide pour la population réunionnaise qui voyait en elle le courage de vivre et une certaine audace pour aller toujours de l’avant.



Il est donc tout à fait normal aujourd'hui de saluer le courage de Marie Andréa ATACHE qui a toujours su mener une vie saine dans un monde parfois tourmenté. Malgré sa disparition au soir de l'âge, il nous faudra tous ensemble, faire vivre les traces et la mémoire de son existence dans notre inconscient collectif. Mafate en particulier et la Ville de Saint-Paul dans son ensemble se souviendront de son passage sur cette terre réunionnaise qui l'a vu naître au sommet des montagnes.



Marie Andréa ATACHE va à coup sûr inspirer nos pas, pour le futur, sur les sentiers de la sagesse, de l’humilité et de la sincérité, dans nos nombreux engagements tant professionnels que personnels.



Marie Andréa ATACHE était cette lumière bienveillante et radieuse qui illuminait chaque rencontre par une gentillesse à fleur de peau. A l'image de sa vie, son exemple nous invite humblement à donner le meilleur de nous-mêmes en étant au service de toutes et tous.



Salim NANA IBRAHIM