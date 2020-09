Société Salazie raccordé à la fibre optique

Depuis le 4 septembre, un Noeud de Raccordement Optique (NRO) a été installé à Hell-Bourg offrant au cirque le très haut débit.

Salazie entre enfin dans la cour des grands (débits). La commune a reçu l’installation d’un Noeud de Raccordement Optique (NRO) à Hell-bourg. Les 3 711 logements de la ville vont pouvoir avoir accès à l’autoroute numérique.Vincent Payet, président de la Réunion TDH et vice-président de Région, Daniel Gonthier, vice-président du Département, et Stéphane Fouassin, le maire de Salazie, ont présidé cette cérémonie.



L’ensemble du réseau sera opérationnel en 2021. Un deuxième NRO sera installé. Le premier ayant été fait sur mesure. 30km de fibre optique seront déployés dans des galeries de basculement des eaux, dont 300m de passage en siphon entièrement immergé sous la Rivière des Galets. 2 kilomètres de déploiement aérien et 15km de déploiement seront également installés. En tout, ce sont près de 4,7 millions d’euros qui ont été investis.



Cette installation s’est faite sous l’égide de la Réunion THD (Très Haut Débit). Le Réseau d’Initiative Public poursuit son objectif d’une île 100% connectée. Au-delà du simple confort personnel, le Très Haut Débit va permettre une augmentation de 11 à 17% du nombre de créations d’entreprises comme partout où ce fut le cas. Le THD va faciliter le télétravail, les enseignements à distance pour les élèves ou encore d’effectuer ses démarches administratives.













