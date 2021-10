La grande Une Salazie : Un jeune homme se tue en tombant d'un camion de collecte de déchets

Un accident dramatique s'est produit ce jeudi matin dans la commune de Salazie. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 09:39

Selon nos informations, un jeune homme de 25 ans, ripeur de profession, a perdu la vie ce jeudi matin dans la commune de Salazie. Il était environ 6 heures lorsqu'il est tombé de l'arrière du camion de ramassage, chutant dans une ravine.



Le jeune homme n'a malheureusement pas survécu. Les circonstances de ce dramatique accident sont pour le moment inconnues. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du drame.



Stéphane Fouassin, le maire de Salazie, présente ses condoléances à la famille et s'associe à leur douleur. Il indique qu'une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ce drame rarissime.



