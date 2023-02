A la Une .. Salazie : Reprise de l'enseignement en présentiel dans les écoles et les collèges

Le Rectorat de La Réunion annonce le retour des élèves dans les salles de classe des écoles et collèges de Salazie à partir de ce jeudi 9 février. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 16:56

Suite à l’annonce par le Département de la réouverture de la route de Salazie à compter de 17h ce jour, le rectorat informe les familles et les personnels de la reprise des cours en présentiel dans les classes pour les élèves des écoles du cirque et du collège Auguste Lacaussade à compter du jeudi 9 février 2023.