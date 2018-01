Salazie : Quand il boit, il est à deux doigts de tuer ses sœurs

Un casier judiciaire vierge, une allure timide, un père de famille sans histoires… Et pourtant. Quand J.L, 49 ans, boit, "c’est n’importe quoi", selon sa famille. Et ça c’est peu dire.



Samedi dernier, à Salazie, une dispute entre le prévenu et sa sœur, également sa voisine, dégénère. Il a bu et le bruit que font les enfants dans la maison d’à côté l’insupportent. Il se met donc à jeter des cailloux sur le toit du domicile de sa sœur. Celle-ci se rend chez lui, furieuse. Des claques sont échangées puis son frangin tombe par terre, à proximité d’un bâton de bambou qu’il tente de ramasser. Mais elle y parvient avant lui.



"Le sabre a glissé"



Et c’est là que ça devient sérieux. J.L s’empare de son sabre et assène des coups. C’est d’abord le bâton qui prend, puis la main gauche de sa sœur. À ce moment-là, il lâche le sabre.



En comparution immédiate ce mardi devant le tribunal correctionnel de Champ Fleuri, il dit regretter, mais tente tout de même de faire croire qu’il n’a pas fait exprès : "Le sabre a glissé". Le tribunal n’a pas l’air convaincu, d’autant plus qu’il ne s’agirait pas de la première fois. "Il y a trois ans, il a essayé de nous brûler, moi et ma sœur", déclare la victime. Elle décrit une journée en famille qui a mal tourné lorsque J.L, saoul, aperçoit ses sœurs qui rigolent entre elles. C’est surement à son sujet, se serait-il dit. Il attaquera donc plus tard la voiture d’une des deux femmes, à coups de sabre, avant de les asperger d’essence, menaçant de les brûler vives.



"Quand je bois il y a un truc qui débloque", explique le prévenu qui boit depuis l’âge de 16 ans. C’est pour cela, sûrement, qu’il a été condamné à 12 mois de prison dont 10 avec sursis et une mise à l’épreuve de 2 ans avec obligation de soins.