Salazie : Petits coups de sabre entre amis

Deux compagnons de beuverie se sont distingués cette nuit dans la commune de Salazie. Après avoir partagé un bon moment à boire, la soirée s'est finie dans le sang. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 17:50

Il est 3 heures du matin lorsque la gendarmerie est sollicitée pour un différend entre deux dalons survenu à Salazie. Alors qu'ils passent la soirée à boire, les deux individus finissent par se disputer. Les coups pleuvent. Coups de poing, de bouteille, et, pour finir, l'un des deux brandit un sabre et blesse à deux reprises son compagnon de beuverie au bras, lui occasionnant deux plaies de 10 cm. Apeuré, le blessé prend la fuite et se cache.



L'auteur des coups de sabre se met alors à rechercher son acolyte, mais ne le trouve pas. Inquiet, il appelle la gendarmerie pour leur raconter ses déboires. Les forces de l'ordre interviennent et, ne parvenant pas à retrouver l'homme blessé, font intervenir un binôme cynophile. Finalement, le blessé donne signe de vie alors qu'il s'était réfugié chez gens du village.



Ce dernier est pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital. L'agresseur quant à lui est interpellé puis placé en garde à vue. A noter que les deux hommes sont connus défavorablement de la justice.



